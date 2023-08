Liga: il Barcellona è nervoso all’esordio, 0-0 col Getafe. Betis ok contro il Villarreal

LIGA

Espulsi Raphinha e Xavi tra le polemiche, i blaugrana non vanno oltre il pari. Il Celta di Benitez cade con l’Osasuna

© Getty Images Comincia male la Liga 23/24 del Barcellona, che al debutto non va oltre lo 0-0 in casa del Getafe: nervosismo alle stelle per i blaugrana, che perdono per espulsione sia Raphinha (tra le polemiche) che Xavi in panchina. Mette già a segno un colpo importante il Betis, corsaro per 2-1 in casa del Villarreal, grazie al gol allo scadere (95’) di Willian José. Tutto facile per l’Osasuna, vittorioso per 2-0 in casa del Celta Vigo di Rafa Benitez.

GETAFE-BARCELLONA 0-0

Dopo la prima giornata di Liga il Barcellona deve già inseguire il Real Madrid: i blaugrana non vanno oltre lo 0-0 in casa del Getafe. Incontro piuttosto nervoso, con svariate ammonizioni nei primi quarantacinque minuti. La squadra di Xavi prova a fare il suo gioco, ma al 42’ la gara dei blaugrana rischia di compromettersi: gomitata a palla lontana di Raphinha, che viene spedito anzitempo sotto la doccia. Il primo tempo si chiude comunque in parità, sullo 0-0. In avvio di ripresa i padroni di casa provano timidamente a sfruttare l’uomo in più, ma dopo pochi minuti le due squadre tornano in parità numerica: al 57’ secondo giallo per Jaime Mata, dopo il primo ottenuto al 31’. Il nervosismo continua a salire ad ogni azione, al 70’ viene mostrato il cartellino rosso anche a Xavi. In dieci contro dieci il Barça si riprende il pallino del gioco, senza però trovare l’imbucata giusta. Al 101’, nel corso del lungo recupero, gli ospiti chiedono a gran voce un calcio di rigore, per via di un presunto fallo su Araujo. L’arbitro decide diversamente, con l’incontro che finisce 0-0. Il Barcellona inizia con un mezzo passo falso, buon punto per il Getafe.



VILLARREAL-BETIS SIVIGLIA 1-2

Colpaccio già alla prima giornata per il Betis, che si regala i tre punti in pieno recupero in casa del Villarreal. In avvio gli andalusi sembrano più in palla, e al 20’ stappano la partita: galoppata incredibile di Luiz Henrique sulla destra, che mette un pallone a rimorchio preciso per la zampata dell’ex Leicester Ayoze Perez. I sottomarini gialli spingono alla ricerca dell’immediato pareggio, ma i primi quarantacinque minuti si chiudono con gli ospiti avanti di un gol. Nella ripresa la formazione di casa ha sempre più in mano l’iniziativa, e poco dopo l’ora di gioco ecco la rete dell’1-1: sugli sviluppi di palla inattiva colpo di testa potente di Cuenca, che si insacca alle spalle di Rui Silva. I ritmi calano nei minuti finali, ma in pieno recupero la formazione di Pellegrini strappa la vittoria: al 95’ uscita con il pallone terribile dei difensori di Setien, che regalano il pallone agli avversari in piena trequarti: Willian José riceve il cross di Sabaly e di testa firma il gol partita. Finisce 2-1 per il Betis, Villarreal poco lucido nel finale e in condizioni fisiche da migliorare.



CELTA VIGO-OSASUNA 0-2

Tutto facile per l’Osasuna, che al debutto piega 2-0 il Celta Vigo. Ottimo avvio degli ospiti, che dopo i primi minuti prendono in mano il pallino del gioco e al 24’ mettono il muso avanti: Villar salva miracolosamente sul colpo di testa di Budimir, ma non può nulla sul tap-in vincente di Ruben Garcia. La squadra di Arrasate sfiora più volte il raddoppio, e rientra negli spogliatoi in vantaggio di un gol. In avvio di ripresa gli undici di Rafa Benitez spostano l’inerzia dalla loro parte, ma nel miglior momento dei padroni di casa i Rojillos colpiscono nuovamente: è Moi Gomez a chiudere la partita, con il destro secco al 74’ che batte nuovamente Villar. Nel finale gli azzurri cercano di accorciare le distanze tiepidamente, con la gara che termina 2-0. Buon inizio per l’Osasuna, ancora in estremo rodaggio il Celta di Benitez.