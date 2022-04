Liga, Barcellona ko col Vallecano, Real a un punto dal titolo

SPAGNA

I catalani perdono 1-0 al Camp Nou, decide Garcia al 7': ad Ancelotti basterà un pari con l'Espanyol per festeggiare

Il Barcellona stecca il recupero della ventunesima giornata di Liga e perde 1-0 in casa contro il Rayo Vallecano. Al Camp Nou, decidere è la rete al 7' di Garcia che beffa ter Stegen sul primo palo, poi sono i pali a fermare Jordi Alba e Gavi. Il ko degli uomini di Xavi avvicina ulteriormente al titolo il Real Madrid: ad Ancelotti basterà un pareggio con l'Espanyol per festeggiare il suo primo trionfo nel campionato spagnolo. afp

Delusione tremenda per il Barcellona, che in un colpo solo perde 1-0 in casa con il Rayo Vallecano e si fa raggiungere al secondo posto dal Siviglia (anche se in vantaggio nei confronti diretti con gli andalusi), avvicinando inoltre al titolo i rivali storici del Real. Gli ospiti sorprendono subito i catalani: al 7', infatti, arriva il vantaggio con Garcia, che riceve da Palazon e punisce il mancato allineamento di Dest battendo ter Stegen sul suo palo. La rete incassata scatena i padroni di casa che, soprattutto con Dembélé, iniziano ad assaltare la porta avversaria, senza però rendersi mai davvero pericolosi. Prima della fine del primo tempo, la formazione di Xavi sfiora il pareggio due volte: prima con Jordi Alba che centra l'incrocio dei pali, poi con il destro di Gavi che finisce sulla traversa, mentre sul susseguirsi dell'azione la palla entra in porta ma Torres è pescato in fuorigioco.

I blaugrana assediano il Rayo nel secondo tempo, ma gli ospiti reggono, anche se nel lungo recupero Dimitrievski è decisivo sull'esterno da pochi passi di Traoré. Gli uomini di Xavi insistono ma è Ciss, per il Rayo, ad andare più vicino al gol con un sinistro dal limite che scheggia il palo. Il lungo assalto del Barcellona non si concretizza, anche perché proprio all'ultima azione Catena salva sulla linea il destro al volo di Dembélé: finisce 0-1, con Xavi ora a -15 dal Real. Ad Ancelotti basterà un pareggio nel prossimo match del Bernabeu contro l'Espanyol per brindare alla sua prima Liga. I blaugrana, invece, restano secondi a 63 punti insieme al Siviglia e a +2 sull'Atletico quarto, mentre il Rayo replica l'1-0 dell'andata e strappa 6 punti su 6 ai catalani in campionato. Gli uomini di Iraola salgono così a quota 40 e ipotecano la salvezza.