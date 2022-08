Liga: Barça fermato dal Rayo, tris Villarreal al Valladolid

SPAGNA

Lewandowski e compagni non vanno oltre lo 0-0 contro i biancorossi e tremano nel finale: gol annullato a Falcao. 3-0 al debutto per un convincente Submarino Amarillo

© Getty Images Stecca il Barcellona al Camp Nou, dopo un grande calciomercato e il dominio nel possesso palla: Lewandowski e compagni si vedono annullare due reti e non vanno oltre lo 0-0 contro il Rayo Vallecano, che sfiora l'impresa nel finale con Falcao. Vince e convince il Villarreal: 3-0 al Valladolid, coi giovani Jackson ed Álex Baena (doppietta) sugli scudi. L'Espanyol riacciuffa il Celta, rimontando il doppio svantaggio: il 2-2 arriva al 98'.

Vedi anche Calcio estero Liga: il Siviglia parte con una sconfitta, è 2-1 in casa dell’Osasuna

BARCELLONA-RAYO VALLECANO 0-0

Il Barcellona, che era riuscito ad inserire nella lista per la Liga tutti i nuovi acquisti ad eccezione di Koundé, non va oltre un pareggio nel suo debutto al Camp Nou: finisce 0-0 contro un coraggioso Rayo Vallecano. Xavi schiera tutte le sue nuove stelle, con Lewandowski subito titolare: proprio il polacco si vede annullare quella che sarebbe stata la sua prima rete ufficiale coi blaugrana, poi Raphinha e Dembelé sprecano occasioni preziose. C'è una sola squadra in campo al Camp Nou ed è il Barcellona, che domina nel possesso palla (70%) e nelle occasioni: Pedri costringe Dimitrievski a una grande parata al 36', sfiorando ancora il gol. Ma il Rayo reagisce e spaventa ter Stegen, reattivo su Alvaro Garcia nel recupero. Gli ospiti si ringalluzziscono ed entrano con maggior convinzione nella ripresa: Camello, ex Atletico, rischia di ammutolire lo Spotify Camp Nou. Xavi inserisce de Jong ed Ansu Fati, dando nuova linfa vitale al Barça, che spinge a caccia del vantaggio: doppia occasione per Aubameyang e Lewandowski, poi i blaugrana si vedono annullare un'altra rete per off-side. Il finale, però, è tutto del Rayo Vallecano: i biancorossi inseguono la terza impresa consecutiva contro il Barça e si vedono annullare la rete della vittoria, realizzata da Falcao al 97'. Finisce dunque 0-0 al Camp Nou, blaugrana fermati dal Rayo. Ci si aspettava un altro debutto da Lewa e compagni.

VALLADOLID-VILLARREAL 0-3

Vince e convince il Villarreal di Unai Emery, trascinato dai suoi canterani nella prima stagionale. Il Submarino Amarillo spinge subito in avvio: Gerard Moreno e Yeremi Pino spaventano Asenjo, che risponde con un grande intervento. Il Valladolid, trascinato dal suo pubblico, reagisce con Roque Mesa: bravo Rulli a deviare. La sfida si sblocca nella ripresa, al 49': Nicolas Jackson, gioiello del Villarreal B e già protagonista contro l'Inter in amichevole, insacca sull'assist di Yeremi Pino il suo primo gol nella Liga. Rulli evita il pareggio del Valladolid con Ivan Sanchez, e nel finale il Submarino Amarillo dilaga: Alex Baena, canterano rientrato dal prestito al Girona, segna all'81' e al 90' le sue prime reti nel massimo torneo, che vanno a sancire il 3-0 finale. Prova convincente per gli ospiti, attesi ora dal preliminare di Conference League contro l'Hajduk Spalato.

CELTA VIGO-ESPANYOL 2-2

Primo tempo di studio e grandi emozioni nel finale tra Celta Vigo ed Espanyol. La sfida non regala emozioni fino al 47' della prima frazione, quando i padroni di casa fanno esplodere il Balaidos: Iago Aspas insacca su assist di Augusto Solari, che poi esce per far posto a Tapia e difendere il risultato. Un cambio che non smorza l'impeto del Celta, che raddoppia con Gonçalo Paciencia, ex Eintracht e Schalke 04. L'Espanyol, però, non demorde e attacca nel finale, trovando un insperato pareggio: Edu Exposito accorcia le distanze al 72' e Joselu pareggia nel recupero su rigore. Una rete, quella dell'ex Alaves, che arriva addirittura al 98', dopo un lunghissimo consulto Var per assegnare il penalty e punire il fallo dell'ex Barça Mingueza. Ottima rimonta per l'Espanyol, che conquista un preziosissimo punto zittendo Balaidos e bloccando il Celta del Chacho Coudet.