Liga: il Siviglia parte con una sconfitta, è 2-1 in casa dell’Osasuna

SPAGNA

Il rigore segnato da Oroz regala la vittoria ai navarri dopo il botta e risposta tra Avila e Mir nel primo tempo

© Getty Images Riparte anche la Liga con il consueto anticipo del venerdì. Allo stadio di Pamplona, nella prima giornata di questa stagione, il Siviglia esce sconfitto per 2-1 sul campo dell’Osasuna. Un inizio di stagione che parte in salita per gli uomini di Lopetegui. Padroni di casa che vanno in avanti con Ezequiel Ávila, i biancorossi rimontano con il solito Rafa Mir. Decisivo il rigore segnato nel secondo tempo dal rossoblù Oroz.

Debutto negativo per il Siviglia nella Liga 2022/2023. La formazione di Lopetegui non trova la vittoria e cade 2-1 in trasferta contro l’Osasuna. Gara che non inizia nel migliore dei modi per i biancorossi che sono fragili in difesa: dopo 9’ Avila con un colpo di testa dalla sinistra porta in avanti i rossoblù. Neanche il tempo di esultare, però, che il Siviglia risponde immediatamente: su assist dell’ex Atalanta Papu Gómez, il solito Rafa Mir infila di destro il pallone sotto la traversa: 1-1 e match che ritorna in parità. Nel finale della prima frazione Delaney sfiora il vantaggio colpendo un palo. Nella ripresa, i ragazzi di Lopetegui provano a suonare la carica avvicinandosi più volte alla rete: prima con Erik Lamela e poi con il Papu. La svolta arriva al 72': Jon Moncayola viene atterrato in area dall’ex neroazzurro, l’arbitro non ha dubbi e assegna il rigore, al 74’ Aimar Oroz trasforma dal dischetto portando in avanti i padroni di casa. Il Siviglia attacca e insegue il pareggio: l'assedio dei biancorossi, però, non porta alla rete e finisce 2-1.