Liga: Atletico fermo al palo, a Valladolid è solo 0-0

SPAGNA

L’Atletico non va oltre lo 0-0 sul campo del Valladolid e perde così contatto con il Real Madrid, ora a +3 dai colchoneros. I padroni di casa sprecano la possibilità di portarsi in vantaggio al 35’ per via di un rigore calciato alle stelle da Sandro Ramirez. Gli ospiti crescono nella ripresa ma vengono fermati dal palo colpito da Correa a 10’ dalla fine. La vetta della classifica della Liga si allontana per gli uomini del Cholo Simeone. Celta Vigo-Athletic Bilbao 1-0. Maiorca-Espanyol 2-0.

È uno 0-0, quello a Valladolid, che prima della sosta del campionato allontana l’Atletico dalla vetta della Liga, dove si trova il Real Madrid, ora distante tre punti. Nacho impiega meno di 3 minuti per farsi ammonire: il fallo su Morata in campo aperto porta all’immediato e inevitabile cartellino giallo. Tuttavia il primo tentativo è a opera del Real Valladolid, con un tiro di Sandro Ramirez dal limite che viene parato facilmente da Oblak. I padroni di casa si dimostrano decisamente più intraprendenti rispetto agli uomini allenati dal Cholo di Simeone. Le occasioni da gol latitano fino al 35’: Thomas commette fallo su Ramirez e l’arbitro, dopo il consulto con il Var, concede il rigore al Valladolid. Dal dischetto di presenta l’attaccante in prestito dall’Everton che si è procurato il penalty, il quale però calcia alle stelle tirando malissimo. L’Atletico tira un sospiro di sollievo. Nella ripresa gli ospiti si rendono pericolosi per la prima volta con una botta di Saul dalla distanza fuori di un nulla. Poco dopo Morata calcia addosso a Masip, anche se in sospetta posizione di fuorigioco. L’ex Juventus, al 70’, calcia sull’esterno della rete in diagonale sul bel filtrante di Correa. Sull’altro fronte Ramirez cerca di riscattare l’errore dagli 11 metri con una conclusione in scivolata che sfiora il palo. Correa va vicinissimo al gol partita all’80’: da un cross dalla destra, la palla gli rimbalza in area e l’argentino stoppa e di sinistro tira in porta a botta sicura. Portiere battuto, ma la sfera si infrange sul palo. È l’ultima occasione del match per un Atletico Madrid che ha vinto una sola gara nelle ultime cinque della Liga.



Nelle altre due partite del pomeriggio il Celta Vigo piega in casa 1-0 l’Athletic Bilbao grazie a un gol di Aspas al 74’ e costringe i baschi alla loro terza sconfitta consecutiva. Il Maiorca supera 2-0 tra le mura amiche l’Espanyol con le reti dell’ex Sampdoria Budimir (37’) e di Sevilla (73’) e scavalcano in classifica proprio i catalani al terzultimo posto.