Liga, Griezmann regala tre punti all’Atletico: battuto il Bilbao. L’Espanyol vince allo scadere

SPAGNA

I Colchoneros superano 1-0 l’Athletic grazie alla rete del francese, pareggio 1-1 in Rayo Vallecano-Siviglia

© Getty Images Nel ventiduesimo turno di Liga l’Atletico Madrid trionfa al Civitas Metropolitano per 1-0 contro l’Athletic Bilbao: decisivo Griezmann, che al 73’ segna il gol partita dopo una grande prestazione. Pareggiano 1-1 Rayo Vallecano e Siviglia, con il colpo di testa di Lejeune (65’) che risponde al vantaggio andaluso di Suso (29’). Vince allo scadere 1-0 l’Espanyol, corsaro contro l’Elche grazie alla gran botta di Sergi Darder al 92’.

ATLETICO MADRID – ATHLETIC BILBAO 1-0

Vittoria importante per l’Atletico Madrid, che supera 1-0 l’Athletic Bilbao. Al Civitas Metropolitano partita estremamente ostica, con un primo tempo bloccato dove gli undici di Simeone faticano a trovare l’imbucata. I baschi si difendono bene e concedono poco, con le due squadre che rientrano negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Nella ripresa i madrileni alzano a poco a poco il baricentro, aumentando la pressione con il passare dei minuti. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al minuto 73: Griezmann prende palla sulla sinistra, parte in gran velocita e chiude con il diagonale sinistro a fil di palo che batte Agirrezabala. I baschi accennano la reazione, ma le energie sono poche e i giocatori dell’Atleti restano concentrati fino in fondo. Vince 1-0 l’Atletico Madrid, che sale a 41 punti (quarto posto in classifica). Rimane al settimo posto l’Athletic Bilbao, fermo a quota 32.

RAYO VALLECANO – SIVIGLIA 1-1

Termina 1-1 la sfida tra Rayo Vallecano e Siviglia. Una prima frazione di gioco dai ritmi non eccezionali, con qualche errore da una parte e dall’altra. In generale gli andalusi creano qualcosa in più, e riescono a sbloccare la gara al minuto 29: Suso si trova il pallone tra i piedi dentro l’area, calcia con il sinistro e trova la deviazione decisiva di Oscar, che beffa Dimitrievski per l’1-0. Nel secondo tempo la compagine di Madrid gioca con più verve, gestendo meglio il pallone e cercando il pari. Il gol dell’1-1 arriva al minuto 65, con il colpo di testa preciso di Lejeune su calcio d’angolo. La partita si accende dopo il ritorno in parità, con alcune occasioni da una parte e dall’altra, ma il risultato finale è di 1-1. Il Rayo Vallecano sale a 34 punti in classifica, in sesta posizione e in lotta per un posto nelle competizioni europee. Tocca quota 25 il Siviglia, ora in dodicesima posizione.

ELCHE – ESPANYOL 0-1

Quindicesima sconfitta stagionale per l’Elche, piegato in casa 1-0 dall’Espanyol. Nelle primissime fasi di gara partita equilibrata, con le squadre che si studiano. I padroni di casa prendono in mano la partita e creano una quantità importante di occasioni da gol, cercando la conclusione con continuità (19 tiri totali nella gara). Il risultato all’intervallo è fermo sullo 0-0. Nella ripresa il canovaccio è analogo, ma la squadra di Machin continua a sprecare occasioni da rete. La partita cambia a poco meno di dieci minuti dal novantesimo, quando i biancoverdi restano in inferiorità numerica per via della seconda ammonizione di Carmona. Gli ospiti, che poco avevano creato prima della superiorità, approfittano dell’uomo in più e prendono in mano la gara. Al 92’ arriva il gol partita dei catalani, con la conclusione potente e precisa di Sergi Darder dal limite dell’area. Finisce 1-0 per l’Espanyol, che sale a 24 punti in classifica. Resta all’ultimo posto l’Elche, bloccato a 9 punti.

RISULTATI E CLASSIFICHE

