Liga: Valverde e Asensio lanciano il Real, Ancelotti a -5 dal Barcellona

SPAGNA

I blancos vincono 2-0 in casa dell'Osasuna. Harakiri della Real Sociedad, il Betis mette pressione all'Atletico

Nella ventiduesima giornata di Liga, il Real Madrid vince 2-0 in casa dell'Osasuna e si porta momentaneamente a -5 dal Barcellona. A decidere il match sono Valverde (78') e Asensio (92'), che regalano i tre punti ad Ancelotti. Sempre terza la Real Sociedad, che però incassa al 93' l'autorete di Le Normand e si fa fermare sull'1-1 dal Celta Vigo in dieci. Il Betis batte 2-1 il Valladolid e mette pressione all'Atletico in zona Champions.

OSASUNA-REAL MADRID 0-2

Il Real Madrid non ha intenzione di mollare in Liga: lo dimostra il sofferto 2-0 in casa dell'Osasuna, che arriva nel finale. Ancelotti si porta momentaneamente a -5 dal Barcellona (impegnato al Camp Nou con il Cadice) grazie ad un'ottima ripresa e ai cambi. Dopo un primo tempo senza reti, la partita si incendia nel secondo: sono in realtà i padroni di casa a sfiorare il vantaggio con il sinistro di Moi Gomez che al 62' si stampa sul palo alla sinistra di Courtois. Al 78' è allora Valverde, l'uomo su cui il tecnico dei Blancos fa tanto affidamento, a togliere le castagne dal fuoco al Real: Vinicius entra in area dalla sinistra e mette al centro per l'uruguaiano, che con il destro insacca sbloccando il match. Gli ospiti soffrono e devono aspettare il 92' per chiudere i giochi: la rete del brasiliano all'89', infatti, viene annullata per via del fuorigioco dell'esordiente Alvaro Rodriguez, autore dell'assist, ma tre minuti dopo nessuno può cancellare il 2-0 di Asensio, che riceve ancora dal classe 2004 e raddoppia facendo passare il pallone in mezzo alle gambe di Herrera. Il Real sale così a 51 punti e tiene vivo il sogno rimonta in Liga. L'Osasuna, invece, resta a quota 30 e vede salire a cinque il numero di partite consecutive in campionato senza vittorie.

REAL SOCIEDAD-CELTA VIGO 1-1

Occasione persa per la Real Sociedad, che in vantaggio di un gol e di un uomo si fa raggiungere nel finale dal Celta Vigo. Oyarzabal sblocca al 5' battendo un colpevolissimo Villar sul primo palo, ma i baschi rischiano più volte nel corso del match: al 51', l'incomprensione tra Remiro e la difesa di casa favorisce Iago Aspas che, di testa, prende il palo da posizione ravvicinata. Al 70', dopo diversi errori di Oyarzabal, gli ospiti restano in dieci per il secondo giallo a Tapia, ma al 93' succede l'imponderabile: l'intervento scomposto di Le Normand sul cross di Iago Aspas batte Remiro per l'1-1. Real Sociedad sempre terza a 43 punti e ora a -8 da Ancelotti, mentre il Celta sale a 24 e aggancia il Valladolid.

BETIS-VALLADOLID 2-1

Il Betis resta pienamente in corsa per la zona Champions grazie al 2-1 sul Valladolid. Gli andalusi la sbloccano subito con Juanmi, che dopo 78 secondi raccoglie il filtrante di Canales e supera Masip in uscita. Allo scoccare della mezz'ora di gioco, il diagonale di Larin gela il Benito Villamarin, ma prima dell'intervallo Hongla stende Perez e lo stesso Canales, dal dischetto, non sbaglia, spiazzando Masip. Gli ospiti sfiorano il pareggio con la punizione sul di Monchu, che colpisce il palo e nel finale chiama Bravo alla grande parata. Finisce però 2-1: Pellegrini mette pressione all'Atletico e si porta a -1 dai Colchoneros quarti. Il Valladolid, invece, resta a quota 24 insieme a Celta Vigo e Siviglia.

MAIORCA-VILLARREAL 4-2

Gol e spettacolo in Maiorca-Villarreal: affonda il Sottomarino Giallo, battuto 4-2 in un match fortemente condizionato da due situazioni ravvicinate. Al 20', infatti, Kadewere porta in vantaggio i padroni di casa, mentre un minuto dopo Trigueros si fa espellere. La formazione di Setien trova comunque l'1-1 al 43' con Morales, ma prima dell'intervallo Daniel Rodriguez riporta in vantaggio i padroni di casa. Nella ripresa, Chukwueze trova di nuovo la parità al 50', poi sono i gol dell'ex Albacete, che fa doppietta al 56', e del solito Muriqi (63') a chiudere i giochi. Con questo 4-2, il Maiorca sale a quota 31 e aggancia proprio il Villarreal, al quarto ko di fila.