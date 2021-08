Liga: all’Atletico Madrid basta Correa, Simeone a punteggio pieno

SPAGNA

Un gol dell’argentino consegna la vittoria ai Colchoneros per 1-0 contro l’Elche, successo anche per la Real Sociedad

Seconda vittoria in due partite per l’Atletico Madrid nella Liga 2021/2022. La squadra di Simeone supera 1-0 l’Elche in casa grazie a una rete del centrocampista argentino Correa al 39’ su assist di De Paul. Poi i campioni di Spagna in carica amministrano il vantaggio che vale la vittoria e il punteggio pieno in classifica. Successo anche per la Real Sociedad, sempre 1-0 sul Rayo Vallecano grazie a un rigore di Oyarzabal. Getty Images

ATLETICO MADRID-ELCHE 1-0

Massimo risultato con il minimo sforzo per l’Atletico Madrid, che vince 1-0 in casa contro l’Elche in perfetto stile Simeone. I Colchoneros infatti spingono sin da subito e passano in vantaggio al 39’ con Correa, servito dall’ex Udinese De Paul nell'ottimo asse tutto argentino. Poi l’Atletico amministra il vantaggio senza dare all’Elche la possibilità di avvicinarsi al pareggio e conquista così tre facili punti che valgono la seconda vittoria in campionato in altrettante partite. Nella prossima giornata, i campioni di Spagna in carica sono attesi da una sfida ben più difficile contro il Villarreal (domenica 29 agosto alle 22).

REAL SOCIEDAD-VALLECANO 1-0

Vittoria di misura anche per la Real Sociedad: basta un rigore di Oyarzabal al 68’ a regalare il sorriso alla formazione basca contro il Rayo Vallecano. Il club di San Sebastian riesce così a ottenere i primi tre punti della Liga 2021/2022, mentre la terza squadra di Madrid resta ferma a zero. Partita priva di grandi emozioni e nel complesso equilibrata, risolta solo da un episodio: un fallo di mano di Balliu che non lascia dubbi all’arbitro e al Var nell’assegnazione del decisivo penalty per i padroni di casa.