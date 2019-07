Liga 2019/20, ecco il calendario: Barcellona-Real alla 10.ma e 26.ma giornata

04/07/2019

Inizierà il prossimo 18 agosto la Liga 2019/2020, con il Barcellona campione in carica che esordirà in casa dell'Athletic Bilbao. Anche il Real Madrid di Zidane comincerà in trasferta (contro il Celta Vigo), mentre l'Atletico Madrid del neo acquisto Joao Felix ospiterà il Getafe. Sarà invece al Camp Nou il primo clasico della stagione (10.ma giornata): ritorno previsto al 26.mo turno.