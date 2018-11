Libertadores, il Comune di Genova scrive a River e Boca: "Giocate a Marassi"

26/11/2018

In attesa di sapere quando verrà recuperata (una decisione dovrebbe essere presa martedì 27 novembre), Genova si candida per ospitare la delicatissima sfida di ritorno della finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors, formazioni fondate proprio da liguri. Lo ha fatto tramite una lettera inviata dal consigliere delegato allo Sport, Stefano Anzalone, ai due club argentini, in cui si dice pronto a mettere a disposizione il "Ferraris". "Saremmo molto orgogliosi di ospitare clubs importanti come Boca e River nella nostra città accogliendoli in quella che, per certi versi, rappresenta anche la loro prima casa - ha detto Anzalone - . Si tratterebbe anche di un’ulteriore occasione per dare visibilità internazionale a Genova in questo momento di difficoltà e per rinnovare il profondo senso di amicizia che storicamente ci unisce a quelle società".