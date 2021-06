Leeds: Bielsa si presenta all'allenamento dell'Under 11

Conquistata una tranquilla salvezza e addirittura sfiorata l'Europa con il suo Leeds, per Marcelo Bielsa non è ancora arrivato il momento delle meritate vacanze. Il 'Loco', che vive il calcio 24 ore al giorno, non finisce mai di stupire e lascia persino a bocca aperta anche i propri tifosi dopo che nella giornata di lunedì si è presentato al campo sportivo per dirigere l'allenamento dell'Under 11. La foto, diventata presto virale, è stata scattata da un tifoso.