Le verità di Bartomeu: "Messi rinnova. Lautaro? Per ora è tutto fermo"

LIGA

In un'intervista al "Mundo Deportivo", il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu ha chiarito alcuni punti fondamentali della torrida estate del mercato catalano. A partire da Messi: "Ha detto molte volte che vuole finire la carriera qui e non ho nessun dubbio che rinnoverà il suo contratto. Ho un buon rapporto con lui così come con tutti i giocatori che hanno indossato la fascia di capitano. Lautaro? Abbiamo parlato con l'Inter ma al momento la trattativa è ferma".

L'altro tema caldo è quello che riguarda il possibile ritorno di Neymar. La risposta di Bartomeu, però, raffredda gli entusiasmi dei tifosi blaugrana: "Stiamo ancora valutando le strategie di mercato ma i giocatori, se non arrivano tramite contropartite tecniche, è molto difficile che possano firmare per noi".

Per quanto riguarda gli acquisti di questa sessione, Bartomeu spiega: "Abbiamo già 7 nuovi giocatori: il giovane Pedri, che ha un talento incredibile, Trincao, Matheus Fernandes e Pjanic Poi ci sono quelli che dal Barça B saliranno stabilmente in prima squadra come Araujo, Riqui Puig e Ansu Fati".