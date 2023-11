Lautaro si sfoga: "In Brasile sempre la stessa storia. Ma noi abbiamo le pa**e"

BRASILE-ARGENTINA

La punta nerazzurra dice la sua sui social dopo gli scontri prima della gara giocata nella notte al Maracanà.

In campo nella ripresa, anche Lautaro Martinez è rimasto profondamente colpito per quanto accaduto prima di Brasile-Argentina, con i tifosi dell'Albiceleste presi a manganellate dalla polizia brasiliana con tanto di tifosi feriti e sangue. Il nerazzurro, che si è poi lasciato andare ai festeggiamenti per la vittoria per 1-0 targata Otamendi, ha commentato anche l'accaduto sui social. "È un peccato tutto quello che è successo prima dell’inizio della partita - ha scritto il Toro su Instagram -. In questo posto succede sempre la stessa cosa. Grazie a tutte le persone che sono venute per il sostegno, le difenderemo sempre sul campo".

Sul successo che ha permesso all'Argentina di volare in testa nel raggruppamento sudamericano in vista dei Mondiali del 2026: "Questa squadra continua a fare la storia. Gli argentini hanno gli attributi". Lautaro è atteso in Italia nelle prossime ore: Inzaghi lo aspetta in vista del derby d'Italia di domenica tra Juventus e Inter.