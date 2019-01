La Var fallisce, Sarri e la moviola col pc: Kane è in fuorigioco

09/01/2019

In Inghilterra devono ancora prendere confidenza con la Var e a farne le spese, questa volta, è stato il Chelsea di Maurizio Sarri nel derby contro il Tottenham. La tecnologia è intervenuta per assegnare il rigore agli Spurs per il fallo di Kepa su Kane, ma non si è accorta della posizione irregolare di fuorigioco dell'attaccante inglese a inizio azione. Colpa della telecamera posizionata malissimo, mentre l'ex allenatore del Napoli si è presentato davanti ai giornalisti con il pc in mano e il fermo immagine corretto. Kane, infatti, con metà corpo era oltre la linea dei difensori Blues e il rigore non andava assegnato. Dove la Var fallisce, c'è Maurizio Sarri.