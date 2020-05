La Turchia "apre" gli stadi ai tifosi: "Da luglio forse gare col pubblico"

SUPER LIG

La Turchia potrebbe essere il primo Paese ad aprire gli stadi ai tifosi. Secondo quanto riferito dal presidente della Tff, la Federcalcio di Istanbul, Nihat Ozdemir, da luglio la Super Lig potrebbe disputarsi con gli spettatori sugli spalti. "Ci sono paesi dove la situazione è peggiore rispetto alla nostra che stanno per iniziare - ha spiegato -. La nostra priorità è la salute". "Il nostro primo obiettivo è giocare senza spettatori dal 12 giugno, ma se le cose andranno bene, forse potremo giocare a luglio le partite con il pubblico", ha aggiunto.

Mentre il resto d'Europa, Germania esclusa, si interroga su quando e come riprendere i campionati, in Turchia si pensa già a una possibile "Fase 2" per il calcio. "Vogliamo completare il campionato, altrimenti ci saranno discussioni - ha precisato Ozdemir alla Cnn turca-. Vogliamo completare la stagione in campo. Non vogliamo pensare alla possibilità che non si giochi".

Poi qualche dichiarazione sulla procedura che verrà adottata in Super Lig in caso di positività di un giocatore: "I test verranno eseguiti in maniera frequente durante la preparazione. Se ci saranno dei casi, li metteremo in quarantena e proseguiremo per la nostra strada".

