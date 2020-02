La strana abitudine di Bielsa: "Quando perde si sdraia tutto nudo sul lettino"

Marcelo Bielsa è soprannominato 'El Loco' (il pazzo, ndr) non solo per le sue idee rivoluzionarie di intendere il calcio, ma anche per il suo comportamento spesso sopra le righe. L'ultimo curioso aneddoto che lo riguarda è stato rivelato da due suoi ex calciatori, Mark Gonzalez e Jose Pedro Fuenzalida, al programma cileno 'Abrazo de GOL'. "Dopo una sconfitta con l'Ecuador - ha raccontato l'ex giocatore del Liverpool - Bielsa entrò nello spogliatoio. Faceva davvero caldo, camminava su e giù, senza parlare con nessuno. C'era un altro spogliatoio accanto a noi e andò lì. Siamo entrati ed era completamente nudo, sdraiato su un lettino come se qualcuno lo stesse operando.E' stato lì per circa 30 minuti, completamente nudo."