L'INTERVISTA

Dhiovanna Barbosa, nota infleuncer in Brasile, ha svelato a 'Rede TV!' le gravi difficoltà incontrate dal fratello durante la breve e poco fortunata esperienza italiana

Nell'estate del 2016 l'Inter lo acquistò dal Santos con grandissime aspettative a una presentazione in stile Ronaldo, ma in quella stagione con la maglia nerazzurra Gabigol disputò soltanto 10 partite tra campionato e Europa League segnando appena un gol. A parlare di quella esperienza poco felice è stata la sorella dell'attaccante del Flamengo, che tornato in patria è rinato arrivando anche ad alzare la Copa Libertadores con tanto di doppietta decisiva nella finale del 2019: "Quando tornava a casa dopo l'allenamento andava direttamente in camera sua. Era diventato anemico ed è caduto in depressione". La sorella di Gabigol: "All'Inter ha sofferto di depressione"





































"Ricordo che io e i nostri genitori abbiamo fatto di tutto per aiutarlo, ma a quel tempo riuscivamo a malapena a parlargli - ha raccontato Dhiovanna Barbosa in un’intervista concessa a Mauricio Meierelles nel corso della trasmissione Foi Mau sull’emittente brasiliana ‘Rede TV!’ - Mio fratello dà la vita sul campo e soffre molto quando le cose non funzionano".

"È stata la fase peggiore della mia vita ed è stato così per tutti a casa - ha aggiunto la nota influencer, che ora spera in una convocazione per il Mondiale in Qatar - Lo speriamo tutti per lui, se lo meriterebbe".