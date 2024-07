La Serie A pronta a unirsi alla causa contro la Fifa per il Mondiale per club

ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

Anche le nostre società sembrano vicine alla clamorosa protesta che sta montando tra le Leghe europee per l'evento in programma negli Usa la prossima estate

© Getty Images Per Gianni Infantino, il presidente della Fifa, sarà "l'evento più grandioso di sempre". Il Mondiale per club, però, sembra piacere solo a lui e continuano, inesorabili, i mugugni, le proteste e le minacce dei club costretti a un calendario devastante dal punto di vista della salute dei giocatori e degli impegni moltiplicati per le società. Il Corriere dello sport scrive che anche la Serie A è pronta ad aderire alla minaccia delle altre Leghe europee pronte a rivolgersi alla Corte di Giustizia Europea, dopo che i sindacati dei calciatori di vari Paesi, riuniti sotto la bandiera della FifPro, hanno recentemente fatto causa alla Fifa per l’affollamento del calendario

"Il nuovo Mondiale per club porterà più danni che benefici - ha detto il presidente dell'Assocalciatori italiana, Calcagno - ai ragazzi si chiede di non fare ferie e giocare senza allenarsi, una follia". Le varie Leghe europee accusano la Fifa di abuso di posizione dominante, usando la stessa frase di quella della Corte Ue nella sentenza del 21 dicembre sulla Superlega. L'impressione, comunque, è che la polemica nasca soprattutto dal fatto che la Fifa ancora non abbia reso noti ai vari club i calendari, gli orari, le sedi e, soprattutto, i soldi destinati alle squadre partecipanti. Se saranno di loro gradimento, soprattutto questi ultimi, possiamo già scommettere che il Mondiale si farà regolarmente.