Juventus, i convocati per l'Atalanta: la decisione su Cambiaso

Andrea Cambiaso resta ai box, il laterale della Juventus salta anche l'impegno contro l'Atalanta e utilizzerà la sosta per smaltire completamente i fastidi alla caviglia. Nella lunga lista degli indisponibili si è aggiunto anche Grabara, vittima di un grave infortunio al ginocchio. Il tecnico Spalletti ha chiamato Grady Makiobo, classe 2007 della Next Gen alla prima convocazione in prima squadra.
I convocati: 2 Celik, 3 Bremer, 4 Gatti, 6 Kelly, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 9 Kolo Muani, 11 Zhegrova, 12 Douglas Luiz, 15 Kalulu, 17 Alajbegovic, 22 McKennie, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Vicario, 26 Lucumi, 27 Woltemade, 29 Sarr, 31 Gonzalez, 40 Radu, 43 Pagnucco, 49 Makiobo.