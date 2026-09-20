Juventus, i convocati per l'Atalanta: la decisione su Cambiaso

Andrea Cambiaso resta ai box, il laterale della Juventus salta anche l'impegno contro l'Atalanta e utilizzerà la sosta per smaltire completamente i fastidi alla caviglia. Nella lunga lista degli indisponibili si è aggiunto anche Grabara, vittima di un grave infortunio al ginocchio. Il tecnico Spalletti ha chiamato Grady Makiobo, classe 2007 della Next Gen alla prima convocazione in prima squadra.