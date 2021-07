La scadenza del contratto costa cara a Messi: perde centomila euro al giorno

DAL 30 GIUGNO

Secondo L'Equipe a tanto ammonterebbe il mancato guadagno dell'asso argentino dopo la fine del rapporto con il Barça

Prima c'è stata la presa di posizione di Javier Tebas, presidente de LaLiga, che ha dichiarato che senza cessioni il Barcellona non potrà rinnovare il contratto a Messi a causa delle regole del Fair Play Finanziario, poi ci si è messa L'Equipe a fare i conti in tasca al numero dieci più famoso del mondo calcolando che, dalla fine del rapporto con il Barcellona (lo scorso 30 giugno), Leo sta perdendo la bellezza di centomila euro al giorno.

La famosa "carta de libertad", insomma, sta incidendo in maniera massiccia sulle finanze (comunque solide) di Messi. In attesa di sapere se rinnoverà con il Barça, con tutti i dubbi del caso, il Psg resta sempre alla finestra per capire se può tentare il colpaccio di portarlo in Francia. Si saprà qualcosa di più dopo la Coppa America. Intanto fa impressione il calcolo su cui si basa il giornale francese per valutare le perdite quotidiane del campione argentino.

Partendo da quanto riferito da El Mundo, che riportava che l'ingaggio percepito finora fosse vicino a una cifra di 138,90 milioni lordi a stagione (74,90 netti), l’Equipe sostiene che se Messi e il Barcellona avessero raggiunto un accordo al ribasso a partire dal primo luglio, Leo avrebbe ottenuto una cifra intorno ai 100.000 euro netti al giorno.