La Premier League annuncia: "Due positivi al coronavirus"

Due nuovi casi di coronavirus in Premier League. Al termine della seconda tornata di test molecolari, due persone di due squadre diverse, di cui non sono stati rivelati i nomi e nemmeno se si tratti di giocatori o membri dello staff, sono risultati positivi al tampone e dunque al Covid-19. I test sono stati effettuati tra martedì 19 e venerdì 22 maggio e in tutto sono stati 996 i giocatori e membri dello staff medico che sono stati sottoposti alle analisi. La Premier League lo ha reso noto attraverso un comunicato ufficiale specificando che "i giocatori o il personale del club che sono stati trovati positivi si autoisoleranno per un periodo di sette giorni". Nella prima tornata di test, che erano stati 748, erano stati trovati sei positivi. Mercoledì i club voteranno il ritorno agli allenamenti di gruppo con contatto fisico consentito.