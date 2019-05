La paura è passata, Casillas rassicura i familiari dopo l'infarto: "Sto bene, sono tranquillo"

01/05/2019

Iker Casillas, portiere campione del mondo con la Spagna nel 2010, cresciuto nel Real Madrid ed estremo difensore dei Blancos dal 1999 al 2015, ora alla quarta stagione al Porto, è stato colpito da un attacco di cuore (infarto del miocardio) durante l'allenamento di questa mattina. Ricoverato d'urgenza all'ospedale di Oporto, Casillas è stato prontamente operato e ora è fuori pericolo: "Sto bene - ha comunicato il portiere stesso - è tutto sotto controllo. Solo un grande spavento. Grazie a tutti per l'affetto dimostratomi".



Nel pomeriggio, il Porto aveva già emesso un comunicato per fare il punto sul suo stato di salute, tranquillizzando fan, compagni di squadra e colleghi che prontamente avevano manifestato tutta la loro vicinanza al portiere che il prossimo 20 maggio compirà 38 anni: "Iker - recita la nota del club portoghese - ha subito un infarto del miocardio durante l’allenamento del mattino. L’allenamento è stato prontamente interrotto per le cure del caso al portiere, che si trova in questo momento all’ospedale CUF di Oporto. Sta bene e le sue condizioni di salute sono stabili. Il problema cardiaco è stato risolto".