La Juve cade a "Marassi": restano solo 4 imbattute in Europa

18/03/2019

Con la sconfitta di Marassi contro il Genoa, la Juventus è uscita dal ristretto club delle formazioni ancora imbattute in campionato. Detto che i bianconeri erano l'unico top club europeo ancora in corsa per questo simbolico primato, adesso sono rimaste in quattro a non aver perso una partita in questa stagione. Si tratta di Paok Salonicco, Stella Rossa di Belgrado, Slovan Bratislava e Maccabi Tel Aviv. Insomma, nessuno squadrone, ma forse anche questo dà l'idea della difficoltà di rimanere senza sconfitte nei tornei più importanti. Tutte e quattro le squadre sono in testa ai rispettivi campionati, ovvero quello greco, quello slovacco, quello serbo e quello israeliano. Nel dettaglio, il Paok vanta 22 vittorie e 3 pareggi, la Stella Rossa 24 e 3, lo Slovan 19 e 4 e il Maccabi 21 e 6. Chissà se anche loro avranno esultato ai gol di Sturaro e Pandev...