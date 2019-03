Serie A, Genoa-Juventus 2-0: primo ko in campionato per Allegri

17/03/2019 di MARCO MUGNAIOLI

Il Genoa è l'unica squadra in Europa che in questa stagione ha giocato due volte contro la Juventus senza mai perdere. Dopo il pareggio nella gara di andata, il Grifone si toglie anche la soddisfazione di battere i bianconeri nel lunch match della 28esima giornata di Serie A . A Marassi finisce 2-0 per i rossoblù grazie alle reti, entrambe nella ripresa, di Sturaro e Pandev . Per la Vecchia Signora è il primo ko in campionato.

LA PARTITA

Prandelli conferma i pronostici della vigilia e sceglie il 4-4-2 con Lazovic e Rolon esterni e Radovanovic e Lerager da schermo davanti alla difesa i cui centrali sono Romero e Zukanovic. Tra i pali torna Radu, davanti Sanabria-Kouamé. Dopo la clamorosa impresa con l'Atletico in Champions, Allegri invece lascia a casa Ronaldo e punta sulla difesa a tre con l'inserimento di Caceres vicino a Bonucci e Rugani. Pjanic agisce da regista con Emre Can e Bentancur interni, Dybala e Mandzukic formano la coppia d'attacco, escluso Bernardeschi.

L'avvio è principalmente di marca rossoblù, Kouamé è una spina nel fianco per la difesa bianconera: Bonucci lo chiude in corner (2'), ma al 16' scappa via e serve in mezzo all'area Sanabria, ci vuole un miracolo dell'ex Perin per strozzare l'urlo di gioia di Marassi. Le scorie della festa Champions si fanno sentire, la Juve gioca su ritmi blandi, sbaglia tanto in fase di impostazione e fatica a centrocampo, mentre il Genoa è messo benissimo in campo, tiene le giuste distanze tra i reparti e gioca con coraggio. Intorno alla mezz'ora da un corner per il Genoa nasce una mischia nell'area bianconera, Romero calcia e Perin risponde, sul proseguimento dell'azione Cancelo interviene col braccio largo sul colpo di testa di Kouamé e per Di Bello è calcio di rigore. Il fischietto però viene poi richiamato al Var da Mazzoleni e cambia la sua decisione perché prima del bianconero è Kouamè a toccare col braccio. Scampato pericolo per la Juve, che però non è lucida, non crea occasioni da rete (primo tiro verso la porta al 22') e continua a rischiare grosso, nel finale della prima frazione Rolon calcia alto da ottima posizione al limite dell'area. Si va al riposo sul risultato di 0-0.

La ripresa comincia con gli stessi 22 in campo e con un cambio modulo per la Juventus, che passa al 4-4-2 con Alex Sandro e Cancelo sulla stessa fascia e dà subito l'impressione di poter essere più pericolosa rispetto al primo tempo. Il Genoa non arretra e non rinuncia ad attaccare, il risultato è che il ritmo della gara si alza e la partita diventa più divertente, dopo 5'protesta per un contatto in area con Romero, ma Di Bello fa proseguire. La pressione della Juve aumenta e dopo 10' i bianconeri passano graize a, che sfrutta al meglio l'assist die batte Radu. Mentre la Joya e i suoi compagni esultano, però, ilrichiama il direttore di gara, che annulla per posizione di fuorigioco diall'inizio dell'azione. Prandelli cambia volto all'attacco insrendoper un opaco Sanabria (15'st) e il macedone è subito pericoloso con un tiro che però è troppo centrale. Intorno a metà ripresa il tecnico dei liguri lancia nella mischia anche(al posto di Lazovic) e a pochi minuti dal suo ingresso in campo l'altro ex della gara fa impazzire Marassi con un destro a giro dal limite dell'area che batte Perin e va ad esultare sotto la gradinata nord (27'st). Nel finale della gara girandola di sostituzioni, per cercare il pareggio Allegri oltre a Bernardeschi manda in campo anche, ma la Juve perde palla al limite dell'area rossoblù,vola in contropiede e serve un assist delizioso per, che batte Perin sul secondo palo e fa esplodere Marassi (36'st). Negli ultimi minuti gli "olè" del pubblico di Genova sottolinenao al grande impresa dei padroni di casa, per la Juve è il primo ko in campionato.