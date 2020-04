La FA lancia l'allarme: "Il calcio inglese rischia di perdere club e campionati"

L'ALLARME DELLA FA

L'emergenza coronavirus potrebbe mettere in ginocchio la patria dove è nato il calcio. E' il grido d'allarme di Greg Clarke, presidente della Football Association, la federcalcio inglese, secondo cui il calcio inglese va incontro al rischio "di perdere squadre e campionati" a causa di una crisi economica "oltre l'immaginazione più sfrenata. "Molte comunità potrebbero perdere i club nel loro cuore con poche possibilità di risurrezione".

"Di fronte a questa avversità senza precedenti, tutte le parti interessate, giocatori, tifosi, club, proprietari e amministratori, devono intensificare e condividere l'impegno per mantenere il gioco in vita. È tempo - le sue parole nel corso di una riunione del consiglio federale, riportate dalla Bbc - che le parti concordino una causa comune per salvare il nostro gioco. Il calcio è un gioco di squadra e ora è il momento del lavoro di squadra".

Sulla ripresa dei campionati le certezze sono ancora lontane e allora conviene essere realisti. "Siamo impegnati a cercare di concludere la stagione professionistica ma potremmo non essere in grado di farlo - ha aggiunto Clarke -. Il calcio non è la nostra priorità, lo è la vita umana e faremo quindi quello che dice il governo".

