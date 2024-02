La Carabao Cup è del Liverpool: van Dijk risolve la sfida col Chelsea

INGHILTERRA

I Blues giocano un'ottima partita, ma cadono sul più bello: il capitano consegna il trofeo ai Reds con uno stacco imperioso al 118', primo trofeo stagionale per Klopp

© Getty Images Nonostante un'autentica pioggia d'infortuni, che ha costretto Klopp a rinunciare a Salah e Nunez schierando molti giovani nel finale, il Liverpool completa il suo cammino con la vittoria nella Carabao Cup. A Wembley, i Reds giocano una grande gara e contengono il Chelsea, che cade al 118': l'uomo decisivo è Virgil van Dijk, che si era visto annullare una rete nei tempi regolamentari. Decimo successo nella Coppa di Lega per i Reds, esulta Klopp.

L'ultimo anno di Jurgen Klopp sulla panchina del Liverpool viene sublimato dal primo trofeo stagionale: van Dijk consegna la Carabao Cup al suo tecnico, segnando la rete che manda ko il Chelsea nei supplementari. Spingono in avvio i Reds, nonostante gli undici infortuni e le assenze pesantissime di Salah e Darwin Nunez. La prima chance è per Luis Diaz e pochi minuti dopo il Chelsea trema: Petrovic si deve superare con una doppia parata su Mac Allister e sul colombiano. La risposta dei Blues arriva al 21', con la grande parata di Kelleher su un Cole Palmer impreciso, poi ecco un episodio chiave: Moises Caicedo commette un fallaccio su Gravenberch, che esce in barella. L'ennesimo infortunio costringe Klopp a inserire Joe Gomez e cambiare completamente assetto, coi rivali che provano ad approfittarne: Sterling si vede annullare il vantaggio per l'offside di Jackson, poi si rende pericoloso Palmer. L'ultima chance del primo tempo è dei Reds, col palo di Gakpo, ma si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa spinge in avvio il Liverpool con Luis Diaz, col Chelsea che risponde con Gallagher e una chance sprecata da Enzo Fernandez. Giocano meglio i ragazzi di Klopp e al 60' la sbloccano da calcio piazzato con lo stacco imperioso di van Dijk, ma anche qui è tutto vano: rete annullata al Var per l'offside di Endo, che aveva effettuato il blocco decisivo su Colwill.

Gli ultimi minuti sono quelli dell'assalto del Chelsea, che spreca da due passi con Disasi e colpisce un palo con Gallagher. Klopp deve affidarsi ai suoi giovani, inserendo Clark e McConnell col baby-prodigio Danns, e in un finale dai ritmi folli viene salvato da Kelleher: il portiere si veste da SuperMan ed evita tre reti dei Blues. Finisce 0-0 e si va ai supplementari, dove le squadre non si risparmiano. Il baby Danns ed Elliott sfiorano la rete nel primo tempo, poi il Chelsea va all'assalto nel secondo: Kelleher deve salvare su Madueke, ma i Blues perdono intensità nei minuti finali e cedono il pallino del gioco ai rivali. Petrovic fa un miracolo salvando sulla linea, ma non può nulla al 118': punizione perfetta di Tsimikas e stacco vincente di Virgil van Dijk, che consegna il vantaggio e la decima Carabao Cup al Liverpool. Esultano i Reds, che sognano il quadruplo trofeo nell'ultima stagione con Klopp: hanno vinto la Carabao Cup e sono in gioco per Fa Cup, Europa League e Premier League. Manca una grande chance invece il Chelsea, sconfitto 1-0 a Wembley: vincendo la Coppa di Lega, infatti, si sarebbe qualificato alla prossima Conference League.