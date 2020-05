La Bundesliga torna in campo: ecco dove eravamo rimasti

GERMANIA

Dopo oltre due mesi di stop per l'emergenza coronavirus, la Bundesliga è pronta a ripartire. Sabato si ricomincia dalla 26.ma giornata e da una classifica ancora molto aperta con quattro squadre in sei punti. In vetta, a quota 55, c'è il Bayern campione in carica da sette anni consecutivi. Per la zona Champions dietro seguono Borussia Dortmund (-4), Lipsia (-5) e 'Gladbach (-6). Mentre Leverkusen e Schalke lottano per un posto in Europa League. Ultime in classifica Werder e Paderborn, con Fortuna Dusseldorf terzultimo.

Con gli occhi di tutto il mondo puntati addosso, dunque, tocca alla Germania testare la ripresa del calcio giocato post quarantena. Un banco di prova importante, da cui dipenderà il futuro dei principali campionati europei (Ligue 1 esclusa). Calendario alla mano, la Bundes riparte con ancora 9 turni da disputare. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale del campionato tedesco, l'ultima giornata dovrebbe andare in scena il 27 e 28 giugno, con in mezzo due turni infrasettimanali.

Ma andiamo con ordine. Sabato 16 maggio la Bundes torna in campo con cinque partite in contemporanea alle 15.30, tra cui spicca il Derby della Ruhr. Nel dettaglio si giocheranno Borussia Dortmund-Schalke, Lipsia-Friburgo, Hoffenheim-Hertha, Düsseldorf-Paderborn e Augsburg-Wolfsburg, Alle 18.30 poi sarà il turno di Eintracht-Mönchengladbach. Domenica 17 maggio alle 15.30 si disputerà Colonia-Mainz, poi alle 18 invece Union Berlin-Bayern Monaco. Werder Brema-Bayer Leverkusen chiuderà invece la 26.ma giornata lunedì 18 maggio alle 20.30.

Grande l'attesa a livello mediatico sia per la ripresa del calcio giocato, sia per quanto riguarda le linee guida per la sicurezza messe a punto dalle autorità tedesche. Un protocollo più "light" rispetto a quello chiesto dal Cts alla Figc e su cui ora sono puntati tutti i fari delle Federazioni. L'obiettivo delle misure varate in Germania è quello di garantire un "rischio medico giustificabile" basato sull'importanza del calcio (in termini sociali, sociopolitici ed economici) e sullo sviluppo della pandemia. Dopo i test dei giorni scorsi e l'isolamento dei casi positivi, giocatori e staff sono andati in ritiro. Da qui in avanti tutti verranno sottoposti a due test a settimana, con la possibilità di mettere in quarantena soltanto i soggetti che risulteranno positivi e non tutta la squadra. Dettaglio su cui si discute molto in questo momento in Italia.

Per quanto riguarda invece le regole da rispettare per le partite, il protocollo tedesco prevede un massimo di 98 presenze sul terreno di gioco: 5 arbitri, 22 calciatori in campo, 18 riserve, 20 membri dello staff, 4 raccattapalle, 3 addetti all'igiene, 3 fotografi, 4 medici, 4 addetti alla sicurezza, 15 addetti VAR-dati. Sugli spalti è consentita la presenza di 115 persone: 10 addetti alla sicurezza, 4 medici, 2 vigili del fuoco, 4 poliziotti, 5 operatori dello stadio, 8 membri dello staff, 4 membri del club ospite, 8 membri del club di casa, 7 organizzatori dell'incontro, 10 giornalisti, 4 match-video analyst, 4 addetti all'anti-doping, 5 addetti all'igiene, 19 addetti al segnale+VAR+data, 23 persone appartenenti ai broadcasters. All'esterno dell'impianto sportivo è invece ammessa una presenza massima di 109 persone: 50 addetti alla sicurezza, 37 base signal+VAR+data, 14 persone appartenenti ai broadcasters, 8 giardinieri.

Per quanto riguarda le trasferte dei giocatori, il protocollo tedesco stabilisce che le squadre devono arrivare in diversi bus o altri mezzi di trasporto, mantenendo sempre le mascherine all'arrivo. Per i calciatori che giocano in casa è invece consentito anche l'utilizzo di mezzi propri, purché ci si rechino allo stadio da soli. Gli spogliatoi dovranno essere utilizzati in maniera scaglionata per un massimo di 40 minuti, con una distanza minima di un metro e mezzo fra un giocatore e l'altro e l'utilizzo di mascherine anche durante le operazioni di vestizione. Le distanze di sicurezza dovranno essere mantenute anche durante il riscaldamento, l'ingresso in campo, l'intervallo e a fine partita.

A inizio partita i calciatori non verranno accompagnati in campo da bambini e non poseranno per le foto di rito. Durante il gioco non sono consentiti abbracci, strette di mano o "cinque" tra compagni. In panchina anche i tecnici dovranno indossare la mascherina, che potranno togliersi solo momentaneamente per dare indicazioni. La Bundes torna in campo tra protocolli, mascherine e distanze di sicurezza.