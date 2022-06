La Bugatti Veyron da 2 mln di euro di Ronaldo finisce fuori strada

Brutte notizie per Cristiano Ronaldo. La Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, una delle lussuose auto sportive dell'attaccante del Manchester United dal valore di 2,1 milioni di euro, è finita fuori strada lunedì mattina nel comune maiorchino di Bunyola. Secondo il portoghese "Ultima Hora", al volante della monoposto non c'èra CR7 ma un suo dipendente. Al momento sono ignare le cause di questo urto. Secondo i testimoni presenti sul luogo dell'incidente e fonti della polizia, l'autista ha perso il controllo totale dell'auto.

© twitter