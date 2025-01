L'Equipe: Deschamps lascerà la Francia dopo i Mondiali 2026, domani l'annuncio

Didier Deschamps lascerà la guida della Francia dopo i Mondiali 2026 - in programma in Messico, Canada e Stati Uniti - alla scadenza cioè del suo contratto. Lo scrive l'Equipe: il ct dei Bleus annuncerà l'addio mercoledì durante il telegiornale delle 13 su TF1. Deschamps, secondo il quotidiano francese, avrebbe maturato da tempo la decisione di dare l'addio alla nazionale ma ora avrebbe deciso di ufficializzarla per spegnere le voci sul suo futuro e concentrarsi sui due obiettivi importanti: la Nations League e appunto i prossimi Mondiali. Deschamps è arrivato sulla panchina dei Bleus nel luglio 2012 al posto di Laurent Blanc, che si era dimesso dopo l'eliminazione della Francia ai quarti di Euro 2012. Nella sua bacheca c'è il trionfo nel Mondiale 2018 in Russia e la Nations League nel 2021 (vicecampione del Mondo in Qatar 2022, sconfitta in finale contro l'Argentina).