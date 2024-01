Supercoppa di Spagna: il pubblico arabo fischia Kroos, lui risponde sarcastico sui social

© Getty Images

Botta e risposta polemico tra Toni Kroos e il pubblico di Riad. Il tedesco è stato accolto da bordate di fischi al momento del suo ingresso in campo in Real Madrid-Atletico Madrid, prima semifinale della Supercoppa di Spagna, che si sta giocando in questi giorni allo stadio dell'Università Re Sa'ud. I tifosi sauditi non hanno infatti mai digerito le sue dichiarazioni in merito al trasferimento in Arabia di Gabri Veiga (che in estate scelse l'Al Ahli dopo due ottime stagione al Celta Vigo), definito da Kroos "imbarazzante".