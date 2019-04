Kondogbia operato d'urgenza. L'Inter lo abbraccia

18/04/2019

Grande spavento per Geoffrey Kondogbia. Il centrocampista francese del Valencia è stato operato d'urgenza a causa di un coagulo di sangue nell’ematoma intramuscolare. Una complicanza dopo l'intervento subito alla coscia sinistra per via dell'infortunio accusato nell'ultima sfida contro il Rayo Vallecano. Ora il 26enne ex Inter è fuori pericolo, ma la sua stagione è finita in anticipo rispetto ai compagni che gli hanno dedicato la qualificazione alle semifinali di Europa League.



Nel pomeriggio è arrivato anche il messaggio social dei nerazzurri: "Ti aspettiamo in campo".