Klopp e il titolo col Dortmund: "Dopo la sbornia mi svegliai dentro un camion"

"Ho esagerato con l’alcool dopo il titolo conquistato nel 2011, si vede benissimo da alcune interviste". Si racconta così Jurgen Klopp in Inside Borussia Dortmund, il documentario sul club giallonero prodotto da Amazon Prime Video. Divertente e sincero, l'allenatore tedesco ha ripercorso i festeggiamenti della vittoria della Bundesliga alla guida del Borussia Dortmund.

Sorprendente e inaspettato, il racconto di Jürgen Klopp non lascia spazio alle banalità. L'allenatore del Liverpool ricorda il successo ottenuto nel 2011 e svela alcuni particolari divertenti su quanto avvenuto dopo la conquista del titolo. "Quello che mi ricordo di quel giorno non ha molto senso - ha confessato il tecnico tedesco - ma una cosa me la ricordo: dopo la festa in campo, mi sono svegliato da solo dentro un camion, nel garage dello stadio. Quello sì me lo ricordo, ma non ho idea di cosa abbia fatto nelle ore precedenti".

Sorprendente è il ricordo del viaggio di ritorno a casa dallo stadio assieme ad Hans-Joachim Watzke, amministratore delegato del Borussia Dortmund. "Watzke ferma una macchina per strada, è un signore turco con una station wagon. Gli chiede un passaggio, ma lui risponde negativamente, Watzke prende allora 200 euro e gli dice 'Oh sì che ci dai un passaggio, vero?'. Entriamo quindi in macchina, Watzke si siede davanti e io di dietro. Continuavo a sbattere la testa sul vetro, ero stanco. A un certo punto, sento un rumore strano. Pensavo di sognare, invece era tutto vero: il bagagliaio della macchina era pieno di polli".