Klopp polemico sul Newcastle saudita: "Nessuna parola sui diritti umani"

L'OPINIONE

Il tecnico del Liverpool: "Mi sarei aspettato delle dichiarazioni ufficiali dalla Premier League"

Il manager del Liverpool Jurgen Klopp ha invitato la Premier League a motivare l'approvazione data all'acquisizione del Newcastle da parte di un fondo legato alla famiglia reale dell'Arabia Saudita e presieduto dal principe ereditario Mohammad bin Salman. Parlando dei potenziali effetti della proprietà saudita, il tecnico tedesco ha dichiarato che il Newcastle è ora "di proprietà di un paese" e avrebbe avuto un posto "garantito" in Champions League entro pochi anni.

"Aspettavo alcune dichiarazioni ufficiali da parte dell'ad della Premier League, Richard Masters, o da qualcun altro, perché sappiamo tutti che ci sono preoccupazioni per le questioni relative ai diritti umani", ha spiegato Klopp. Penso che sia tutto chiaro, la pensiamo tutti allo stesso modo". Il Newcastle "è il primo club che ora è di proprietà di un paese. Non sono sicuro di quanti paesi ci siano ancora là fuori che hanno il potere finanziario e gli interessi per farlo, ma è così. I nuovi proprietari del Newcastle hanno abbastanza soldi per comprare l'intero campionato", ha aggiunto Klopp.