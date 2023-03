Coppa del Re: il Clasico è del Barcellona, sconfitto 1-0 il Real Madrid

coppa del re

La semifinale d'andata premia i blaugrana, che espugnano il Bernabeu: decisivo Kessie, che propizia l'autogol di Militão e sfiora il raddoppio

© Getty Images Il terzo Clasico stagionale è del Barcellona, che si porta in vantaggio nelle semifinali della Coppa del Re: la gara d'andata va ai blaugrana, che vincono 1-0 al Bernabeu. Il protagonista è Franck Kessie, che propizia l'autorete decisiva di Militão (25') e sfiora il raddoppio nella ripresa. Il Real Madrid, dopo un ottimo primo tempo, fatica a rendersi pericoloso nel secondo: non bastano gli innesti di Rodrygo e Álvaro Rodríguez per evitare il ko.

Il terzo Clasico stagionale è del Barcellona, che espugna il Bernabeu nella semifinale d'andata della Coppa del Re: finisce 1-0 per i blaugrana, che annullano Benzema e passano grazie all'autorete di Militão. Gli ospiti rischiano grosso dopo soli venticinque secondi, quando Modric prende d'infilata la retroguardia del Barça e colpisce l'esterno della rete. La grande pressione del Real Madrid porta alla rete di Benzema (12'), che viene giustamente annullata per fuorigioco, e manda in crisi i blaugrana.

Il Barcellona, di fatto, non esce mai dal suo guscio e soffre tremendamente in difesa, fino all'episodio che cambia la gara. Al 25' infatti, nella sua prima reale azione offensiva, la formazione ospite passa: Ferrán Torres approfitta dell'errore di Camavinga e serve Kessie, che colpisce a rete e trova la deviazione di Militão. Un autogol che viene inizialmente annullato, salvo poi restituirlo al Barça dopo la corretta revisione al Var, visto che non c'era fuorigioco dell'ex Milan.

Il Real Madrid reagisce, ma Araujo blocca costantemente Vinicius Junior e il Barça sfiora anche il bis in ripartenza: Gavi manca però la mira e si va al riposo sull'1-0. Nella ripresa le merengues spingono, inserendo Rodrygo, ma la miglior chance è del Barcellona: Kessie calcia a botta sicura al 71' e colpisce Ansu Fati, che evita di fatto il raddoppio dei suoi.

Nel finale Ancelotti aggiunge ai suoi attaccanti il canterano Álvaro Rodríguez, ma il Real Madrid non trova il pari: la miglior occasione arriva al 90', col tiro dal limite di Rodrygo che si spegne sul fondo. Vince 1-0 il Barcellona, che si porta in vantaggio nelle semifinali della Coppa del Re nonostante le assenze di Pedri, Dembelé e Lewandowski. Il ritorno si giocherà il 5 aprile al Camp Nou.