Jurgen Klopp re di Liverpool: l'anti Guardiola che ha conquistato l'Europa

SEI ANNI DI TRIONFI

I Reds sono in finale di FA Cup a 10 anni dall'ultima volta. Il tecnico tedesco ad Anfield ha cambiato la storia di un club glorioso

Con Pep Guardiola non c'è amicizia, almeno per ora, ma Jurgen Klopp come il tecnico catalano è senza dubbio uno dei migliori allenatori in circolazione ormai da un decennio. Le battaglie tra le sue squadre e quelle di Guardiola sono entrate nell'olimpo delle sfide imperdibili, da vivere e rivedere, che si tratti di un Bayern Monaco-Borussia Dortmund o di uno dei tanti Manchester City-Liverpool, come l'ultimo in FA Cup in cui a spuntarla sono stati i Reds. "Non siamo amici" ha sottolineato Jurgen Klopp, ma come potrebbe essere diversamente in un periodo storico in cui ogni anno, puntualmente, combattono per gli stessi obiettivi.

Eppure se sullo stile e la filosofia di Pep Guardiola esistono libri, temi, trattati e conferenze in giro per il mondo, tanto da essere riconosciuto come un punto chiave per la svolta del calcio - alla Sacchi per intenderci -, per quanto riguarda Klopp c'è solo un'opinione largamente diffusa di rispetto e di bravura, ma senza il seguito quasi religioso di tifosi e appassionati devoti.

Getty Images

NON SOLO GEGENPRESSING

I numeri però dicono che dove va Klopp si vince, anche in condizioni sfavorevoli come fatto con Mainz e Borussia Dortmund. Certo il gioco è diverso, forse meno spettacolare nei punti di apice toccati in stagione, ma più regolare e con meno fronzoli: dritto all'obiettivo, in verticale come il suo Liverpool e senza rinunciare a sporcarsi le mani - pardon, i parastinchi - quando necessario. Il Gegenpressing è ciò da cui tutto è partito, ma oggi, dopo più di 10 anni al vertice in Europa sarebbe riduttivo parlare del calcio impostato dal tedesco solo in relazione a quell'aspetto tattico, comunque decisivo come il tiki taka pur piazzandosi all'opposto.

Getty Images

KLOPP DAL MAINZ AL LIVERPOOL PER PRENDERSI L'EUROPA

Con il successo 3-2 in FA Cup, Jurgen Klopp è diventato il primo allenatore capace di battere Pep Guardiola 10 volte. Una sorta di bestia nera del tecnico catalano che negli anni, tra Dortmund e Liverpool, ha spesso dovuto applaudire l'avversario.

Se con il Mainz ha conquistato la promozione in Bundesliga nel 2003/04, conquistandosi poi a suon di buoni piazzamenti la chiamata del Borussia Dortmund, è stato proprio il periodo in giallonero che ha consacrato Klopp in giro per l'Europa: due Bundesliga vinte, con tanto di coppa di Germania e due Supercoppe, e la finale di Champions persa contro il Bayern, ma dopo aver umiliato il Real Madrid.

Il binomio perfetto però è arrivato nella terra dei Beatles: Liverpool e il Liverpool, ad Anfield come in Premier League e in Champions League. Una storia di successo, partita dalla richiesta di tempo: "Al mio arrivo ho capito cosa vuole dire la pressione - ha raccontato in passato Jurgen Klopp, subentrato a Rodgers sulla panchina dei Reds -. Era evidente che per sistemare le cose avrei impiegato diverso tempo ed è quello che ho chiesto alla dirigenza. Non sono mai stato esonerato, ma so che senza risultati il licenziamento sarebbe stato inevitabile". Per la cronaca Klopp impiegò 7-8 partite per raddrizzare la barca.

I TRAGUARDI DI KLOPP CON IL LIVERPOOL

Jurgen Klopp è diventato solo il terzo allenatore del Liverpool capace di raggiungere la finale di Coppa di Lega, FA Cup e Champions League durante il suo mandato in panchina, dopo Bob Paisley e Rafa Benitez.

Il Liverpool con Klopp in panchina ha vinto per la prima volta la Premier League e, in generale, è tornato a trionfare nel campionato inglese dopo 30 anni. Anche una nuova Champions League si è aggiunta in bacheca a 14 anni dall'ultima, come la Supercoppa europea.

Dieci anni dopo l'ultima volta i Reds hanno vinto la Carabao Cup e dopo lo stesso periodo di tempo sono finalisti in FA Cup. Il tutto avendo anche vinto il Mondiale per Club per la prima volta.

Vedi anche Calcio estero FA Cup: tris Liverpool al City, i Reds volano in finale col brivido