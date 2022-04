FA Cup: tris Liverpool al City, i Reds volano in finale col brivido  

FA CUP

La squadra di Klopp supera 3-2 gli uomini di Guardiola e aspetta la vincente di Chelsea-Crystal Palace in programma domani

Dopo una settimana dalla sfida di Premier League, Liverpool e Manchester City si incontrano di nuovo anche nella prima semifinale di FA Cup e questa volta i Reds riescono a spuntarla 3-2 a Wembley. La squadra di Klopp sembra chiudere i conti nel primo tempo con le reti di Konatè e Manè (doppietta) e l’aiuto del portiere avversario Steffen, reazione City nella ripresa con Grealish e Silva. Domani seconda semifinale tra Chelsea e Crystal Palace. Getty Images

A una sola settimana dallo scontro diretto finito 2-2 che avrebbe potuto decidere la Premier League, e pochi giorni dopo aver entrambe conquistato le semifinali di Champions, Manchester City e Liverpool si ritrovano davanti per la prima semifinale della FA Cup. Partita a senso unico nel primo tempo, poi brividi nel finale per i Reds ma alla fine il Liverpool supera il City a Wembley infliggendo alla squadra di Guardiola un ko pesante. I Citizens salutano così la coppa mentre i Reds aspettano ora la vincente del match di domani tra Crystal Palace e Chelsea. La partita è subito in discesa per gli uomini di Klopp: passano appena nove minuti e Konatè sovrasta tutti di testa su calcio d’angolo firmando l’1-0. Per il City non c’è neanche il tempo di reagire, perché al 17’ il portiere Steffen (oggi al posto di Ederson) combina un clamoroso pasticcio e di fatto spezza le gambe ai suoi compagni. Il 27enne americano incespica nel controllare un retropassaggio e quando prova a rinviare a pochi centimetri dalla linea di porta sbatte su Manè entrato in scivolata: identica dinamica del “numero” di Ederson della scorsa settimana, ma esito totalmente diverso ed è 2-0 per il Liverpool. Reds sulle ali dell’entusiasmo e City tramortito, al 43’ arriva addirittura il tris con la personale doppietta di Manè autore di uno splendido tiro al volo. All’intervallo Guardiola carica i suoi e gli esiti si vedono dopo appena 120 secondi del secondo tempo con il gol di Grealish. I Citizens ci credono e spingono mentre i Reds si affidano alle ripartenze, nel recupero arriva il gol del 2-3 di Bernardo Silva che regala qualche brivido finale a Klopp, ma ormai è troppo tardi e in finale ci va il Liverpool.