"Istigazione all'odio razziale", arrestato il difensore del Nizza Youcef Atal

Il 27enne algerino è in custodia presso le autorità francesi da giovedì sera

© Getty Images Youcef Atal è stato preso in custodia dalla polizia francese nella serata di giovedì con l'accusa di "istigazione all'odio razziale per motivi religiosi", dopo alcune pubblicazioni sui social relative al conflitto tra Israele e Hamas che già gli erano costati la sospensione da parte del Nizza e della Ligue de Football Professionnel (LFP). Il mese scorso il 27enne algerino aveva anche diffuso un video di un predicatore che invocava una strage di ebrei. Atal aveva subito cancellato la pubblicazione e si era scusato, ma il 18 ottobre il suo club ha deciso di sospenderlo fino a nuovo ordine e il Consiglio Etico Nazionale della FFF lo aveva deferito al comitato disciplinare della Lega. Il 25 ottobre la LFP aveva annunciato la sua squalifica per 7 partite. La notizia è stata data da Nice Matin e poi rilanciata e confermata da altri media francesi.

Dal 16 ottobre Atal è oggetto di un'indagine preliminare aperta dalla procura di Nizza per "apologia del terrorismo" e "istigazione all'odio o alla violenza basata su una specifica religione". Le indagini sono state affidate alla polizia giudiziaria di Nizza.

"Sono consapevole che la mia pubblicazione abbia scioccato diverse persone, ma non era mia intenzione e mi scuso - aveva scritto il giocatore su Instagram - Vorrei chiarire il mio punto di vista senza alcuna ambiguità: condanno fermamente ogni forma di violenza, in qualsiasi parte del mondo, e sostengo tutte le vittime. Non sosterrò mai un messaggio di odio".

