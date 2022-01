Insulti a un dj argentino accusato d'aver infettato Messi col Covid

IL CASO

Palacio si difende mostrando un test negativo: "Alcuni mi hanno chiamato assassino"

Tutti contro il dj argentino Fernando Palacio, insultato sui social perché accusato di aver trasmesso il Covid a Lionel Messi. E' la brutta storia che, come riporta il giornale francese Le Parisien, rimbalza dal Sudamertica. Il malcapitato Palacio è arrivato al punto di postare un test negativo su Instagram per dimostrare di non aver trasmesso il virus alla "Pulce". "Colpa sua?", è l'insinuazione ricorrente dopo che il dj aveva pubblicato una foto scattata con Messi a una festa di una settimana fa, ringraziando il giocatore del Psg e i suoi parenti per avergli permesso di prendervi parte.

Palacio aveva partecipato qualche giorno prima a un'altra serata dove tra i partecipanti erano stati individuati diversi casi di Covid-19. Abbastanza per incriminarlo, come ha spiegato domenica lui stesso in una storia su Instagram. "Mi sono appena svegliato e ho ricevuto molti messaggi, sono in trend su Twitter perché Messi è risultato positivo al Covid e la gente dice che l'ho infettato io. Ho ricevuto molti messaggi privati ;;e alcune persone sono arrivate al punto di chiamarmi assassino", ha detto.

Contagiato dal Coronavirus e costretto a saltare la ripresa con il Psg dopo la pausa invernale, il sette volte Pallone d'Oro è attualmente bloccato con la sua famiglia. "Leo è in contatto con il servizio medico del club. Quando è negativo, tornerà da noi. Si trova in Argentina. Da quel momento in poi vedremo se potrà giocare", ha detto il tecnico Mauricio Pochettino.