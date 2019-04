Inghilterra, Sterling pagherà i funerali di un ragazzo morto di leucemia

22/04/2019

Raheem Sterling fa parlare bene di sé anche fuori dal campo di gioco. L'attaccante del Manchester City pagherà i funerali del giovane giocatore del Crystal Palace Damary Dawkins, morto a soli 13 anni per una leucemia. Il nazionale inglese era stato tra i sostenitori per trovare un donatore di cellule staminali che potessero aiutare il ragazzo. "Era speciale, ha toccato la mia vita. Un esempio positivo per tutti fino alla fine".