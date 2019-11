Inghilterra: presidente in 24 ore licenzia tutti, si nomina allenatore e acquista 15 giocatori

INGHILTERRA

Arriva dalle categorie inferiori inglesi una storia da fa impallidire i vari Zamparini e Cellino, noti da noi per la loro fama di mangia-allenatori. Glenn Tamplin, eccentrico milionario inglese, ha comprato il Romford, fanalino di coda nell'ottava serie locale, e ha fatto piazza pulita nel vero senso della parola: in 24 ore ha licenziato tutti, si è nominato allenatore e ha comprato 15 nuovi calciatori.

Un'autentica epurazione, un repulisti davvero incredibile e insolito. L’obiettivo di Tamplin, come riporta il Daily Mail, è quello di portare il club a giocare con i professionisti nel giro di qualche anno e per farlo ha cambiato tutto in sole 24 ore. Quindici giocatori nuovi di zecca e altri due in arrivo prima del weekend per risollevare le sorti del club. “Penso che possiamo arrivare dal fondo classifica alla promozione in questa stagione” le sue parole piene di speranza. Nel frattempo, si è portato avanti con il lavoro per farsi amare dalla tifoseria, promettendo ingresso e drink gratis per tutti alla prima partita contro il Coggeshall Town.