Inghilterra, il Watford esonera Claudio Ranieri

PREMIER LEAGUE

Lo riporta The Athletic in Inghilterra, si attende solo l'ufficialità da parte del club di Gino Pozzo: fatale il 3-0 contro il Norwich

È giunta al capolinea l'avventura di Claudio Ranieri sulla panchina del Watford. Come riporta The Athletic il club di proprietà della famiglia Pozzo ha comunicato l'esonero all'ex tecnico della Samp, che dunque lascia la Premier League dopo poco più di tre mesi dal suo arrivo. La società è già alla ricerca del sostituto. Fatale la sconfitta per 3-0 contro i rivali del Norwich, ma soprattutto i soli 7 punti conquistati dal giorno del suo arrivo e il penultimo posto in classifica. Getty Images

Ranieri aveva preso il posto di Xisco Munoz lo scorso 4 ottobre, esordendo due settimane dopo con una pesante sconfitta per 0-5 contro il Liverpool. Successivamente erano arrivate due vittorie prestigiose, quella per 5-2 in trasferta contro l'Everton e, soprattutto, il 4-1 interno rifilato al Manchester United. Da allora però (era il 20 novembre), sono arrivate sette sconfitte in otto partite, un solo punto conquistato, contro il Newcastle, e la squadra è sprofondata, anche a causa della sfortuna, con ben tre match rimandati per Covid.