Premier League: il Tottenham espugna Kenilworth Road in dieci

INGHILTERRA

L'espulsione di Bissouma nel recupero del primo tempo non ferma gli Spurs: van de Ven segna la rete decisivo nell'1-0 al Luton Town, che vale la leadership momentanea

© Getty Images Prosegue la marcia del Tottenham di Ange Postecoglou, che resta imbattuto in Premier League e vola momentaneamente in vetta alla classifica, aspettando le altre big. Nella gara d'apertura dell'ottava giornata, gli Spurs restano in dieci per l'espulsione di Bissouma (49'pt), ma riescono comunque a sconfiggere il Luton Town: l'1-0 di Kenilworth Road viene firmato dall'ex Wolfsburg van de Ven, che porta i londinesi a quota 20 punti.

LUTON TOWN-TOTTENHAM 0-1

Piccola impresa del Tottenham, che espugna uno stadio caldo come Kenilworth Road in dieci uomini. L'1-0 porta la firma dell'ex Wolfsburg van de Ven (52'), la cui rete consente a Vicario e compagni di difendersi con successo nel finale. L'avvio è ricco di errori per gli Spurs, che sprecano due chances chiare per il vantaggio con Richarlison e Pedro Porro. Nei primi dieci minuti il possesso di palla è all'86% per gli ospiti, poi si scuotono i padroni di casa, che colpiscono l'esterno della rete con Ogbene. È ancora il Tottenham a dominare, con Kaminski ad evitare la rete di Kulusevski e un'altra chance dal corner seguente, ma nel finale tempo ecco due brividi: Lockyer si vede annullare la rete del vantaggio del Luton per un fallo di Adebayo, poi gli Spurs restano in dieci. Il protagonista in negativo è Bissouma, che riceve il secondo giallo nel quarto minuto di recupero per una plateale simulazione. La superiorità numerica carica il Luton, che spreca una grande chance con Adebayo e viene punito al 52'. Il Tottenham passa infatti in vantaggio con van de Ven, che insacca sull'assist di Maddison la sua prima rete in Premier League. Da qui inizia un'altra partita, coi londinesi a difendersi e il Luton molto aggressivo: Doughty e Brown non trovano la porta, Morris impegna Vicario. Non arriva comunque la rete, nonostante i cambi offensivi di Edwards e la miglior prestazione stagionale degli Hatters, spinti dall'entusiasmo di Kenilworth Road. Vince 1-0 il Tottenham, col brivido. Il successo vale l'imbattiiblità dopo otto giornate per Ange Postecoglou e i suoi, che salgono a 20 punti e costringono il Luton (4) a restare in zona-retrocessione.