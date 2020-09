Inghilterra, positivi nel Leyton Orient: salta il match di coppa col Tottenham

CARABAO CUP

La pandemia di Covid-19 torna a far sentire i suoi effetti anche sul mondo dello sport. È stata infatti cancellata la partita tra Leyton Orient e Tottenham, valida per il terzo turno di Carabao Cup (la Coppa di Lega inglese) a causa della positività al coronavirus di alcuni membri della squadra di League Two. Al momento non vi sono certezze su quando, eventualmente, il match potrebbe essere riprogrammato, considerando che il quarto turno dovrebbe andare in scena già settimana prossima.

In questa stagione i club di English Football League, cioè la lega che gestisce i tornei di Championship, League One e League Two, non sono obbligati a testare regolarmente i calciatori e i membri degli staff, ma il Leyton Orient aveva deciso di sottoporre al tampone i propri giocatori dopo la partita di campionato contro il Mansfield Town e in vista dell'impegno con gli Spurs di Mourinho.

I media inglesi parlano di "diversi" casi di positività e già nel corso della giornata era arrivata la notizia che il Leyton aveva immediatamente proceduto a chiudere Brisbane Road, lo stadio nonché centro d'allenamento del club situato nella zona nord-est di Londra.