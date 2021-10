Inghilterra, Coppa di Lega: Arsenal e Chelsea volano ai quarti di finale

INGHILTERRA

I Gunners superano 2-0 il Leeds agli ottavi, ai Blues servono i rigori per eliminare il Southampton

Avanzano ai quarti di finale della EFL Cup, la Coppa di Lega inglese, sia Arsenal che Chelsea. Tutto facile per la squadra di Arteta in casa contro il Leeds: Chambers e Nketiah regalano il 2-0 ed eliminano Bielsa. Soffrono invece i Blues che hanno bisogno dei calci di rigore per superare il Southampton: 1-1 dopo i 90 minuti e poi 5-4 totale dopo i tiri dal dischetto con trasformazione decisiva di James. Ok ai rigori anche il Sunderland sul QPR.

ARSENAL-LEEDS 2-0

Gunners ai quarti di finale della Coppa di Lega inglese grazie alla vittoria in casa contro il Leeds: la squadra di Arteta riesce a prevalere nella ripresa e chiude i conti nel giro di quattordici minuti con Chambers (55’) e Nketiah (64’), quanto basta per eliminare gli uomini di Bielsa incapaci di reagire e quasi mai in partita.

CHELSEA-SOUTHAMPTON 1-1 (5-4 dcr)

Soffre e vince solo ai rigori il Chelsea che passa comunque ai quarti di finale spezzando il sogno del Southampton. Durante i 90 minuti succede tutto a cavallo tra il primo e il secondo tempo: Havertz porta avanti i padroni di casa al 44’, Adams pareggia i conti dopo appena due minuti dall’inizio della ripresa. L’equilibrio non si sblocca e sono quindi necessari i calci di rigore per decretare la vincente di questo ottavo di finale: due errori per gli ospiti, uno per la squadra di Tuchel che ringrazia James nella trasformazione decisiva per il 5-4 totale.

QPR-SUNDERLAND 0-0 (1-3 dcr)

Si annullano le due quadre non appartenenti alla Premier League in campo oggi: il QPR settimo nella Championship (la serie B inglese) non riesce a sfondare il muro del Sunderland che milita addirittura in League One (la terza serie inglese). Anche qui sono necessari i tiri dal dischetto e il Sunderland compie l’impresa volando ai quarti: una sola rete dagli 11 metri per il QPR mentre gli ospiti fanno tre su tre.