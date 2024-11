Infinito Arturo Vidal, gol scudetto con il Colo Colo e convocazione in Nazionale

Particolarmente emozionato Vidal, in patria chiamato anche 'el Rey', che a un certo punto ha cominciato a piangere riuscendo comunque a dire che "durante la mia carriera ho vinto molti titoli, però niente è stato come adesso, a 37 anni e dopo essere tornato a casa proprio per vivere un'emozione come questa. Mi sembra un sogno, posso solo ringraziare chi ha fatto sì che tutto questo, con il cuore, il lavoro e i sacrifici, si realizzasse. Ora sogno di andare oltre i quarti di finale, dove ci siamo fermati quest'anno, in Coppa Libertadores. Il massimo sarebbe vincerla nel 2025, che sarà l'anno del centenario del club".