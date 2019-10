Indonesia, Thohir diventa ministro: l'ex presidente dell'Inter in politica

Nuova avventura, anzi nuova carriera, per Erick Thohir. Il tycoon indonesiano ed ex proprietario e presidente dell'Inter, molto stimato nel suo Paese, è stato infatti nominato ministro in Indonesia, dove si è appena insediato il governo di Joko Widodo. Thohir, che nel 2013 aveva acquistato l'Inter da Massimo Moratti e che fino al 2018 è stato socio di maggioranza del DC United in Mls, abbandona dunque la sua grande passione, lo sport. Nel suo nuovo ruolo si occuperà di coordinare gli affari economici del suo Paese e dunque tratterà di finanza, businnes ed economia in genere.