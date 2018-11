Indiscrezione sul Pallone d'Oro, la fine di un'era: Messi e Ronaldo giù dal podio

11/11/2018

L'indiscrezione arriva attraverso il profilo Twitter ufficiale del giornalista di Radio France Internationale, Eric Mamruth, che svela i nomi dei tre favoriti e annuncia la clamorosa assenza di CR7 e della Pulce. Luka Modric, che ha vinto il Fifa The Best, è attualmente il favorito anche per i bookmakers, che però vedono alle sue spalle l'attaccante portoghese della Juventus, 15 gol in 13 partite della scorsa edizione della Champions League. Il fatto che Ronaldo (così come Messi) sia fuori dal podio dimostra però che è stato molto penalizzato dall'andamento della sua Nazionale a Russia 2018, dove invece hanno brillato eccome le stelle francesi. Varane e Mbappè hanno avuto un ruolo fondamentale nel trionfo della nazionale di Deschamps sulla Croazia (di Modric), ma se è davvero il Mondiale a spostare gli equilibri forse più dell'assenza di Messi e Ronaldo fa rumore quella di Griezmann. Ancora meno di un mese di pazienza e sapremo con certezza chi è stato il miglior giocatore del 2018 secondo i 173 giornalisti che hanno diritto di voto.