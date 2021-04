Incredibile in Ligue 1, Jimmy Briand e il riposino in panchina

Il più classico dei colpi di sonno, sul posto di lavoro però. L'attaccante del Bordeaux Jimmy Briand è stato sorpreso a schiacciare un riposino in panchina durante la gara persa per 4-1 contro il Lorient nell’ultimo weekend di Ligue 1 e lo scatto è diventato subito virale sui social: testa, bassa, mascherina nera, pettorina gialla e mani incrociate, il 35enne si concedeva un pisolino nel bel mezzo della partita e probabilmente sognava un destino diverso per il suo Bordeaux, che è in piena lotta per non retrocedere in Ligue 2 e soprattutto è passato in amministrazione controllata dopo che il fondo statunitense detentore delle quote di maggioranza della società ha annunciato la decisione di non voler più sostenere finanziariamente il club.

