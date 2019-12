Incredibile Hulk: ha lasciato la sua compagna per la nipote di lei

Hulk fa scandalo in Brasile. L'attaccante brasiliano del Shanghai SIPG ha infatti lasciato la sua compagna, Iran Ângelo de Souza, per mettersi con la nipote della donna, Camila. Hulk e Iran stavano insieme da 12 anni, hanno avuto tre figli e quest'anno avrebbero dovuto sposarsi, ma lo scorso agosto si sono separati. Hulk allora si è messo con la nipote di lei, come lui stesso ha confermato con un comunicato: “Questo sabato Hulk ha telefonato ai genitori e al fratello di Camila per dire loro della relazione. Il giocatore e la giovane donna hanno iniziato a frequentarsi a ottobre e il giocatore stesso ha reso pubbliche le informazioni, perché non voleva nascondersi. La sua posizione è trasparente e vuole evitare di mentire e incappare in commenti malevoli”.