Incredibile Ajax: spende 22 milioni per Haller e si dimentica di metterlo nella lista Uefa

CHE FIGURACCIA

Davvero una brutta figura dell'Ajax, che al danno ha unito la beffa. Il club olandese, infatti, si è "dimenticato" di mettere nella lista Uefa per la seconda fase dell'Europa League il nome di Sebastien Haller, attaccante ivoriano acquistato nella recente sessione invernale per la bellezza di 22,5 milioni di euro, Cifra che lo ha reso il giocatore più costoso nella storia dei Lancieri.

Lui stesso ha spiegato che il nome di Haller, prelevato dal West Ham, era su un elenco computerizzato di giocatori, ma che la casella accanto al suo nome non è stata selezionata quando li nominativi sono stati inviati alla Uefa. Ten Hag ha anche ammesso che Haller è "incredibilmente deluso" dall'errore. Alla Roma si consolano...